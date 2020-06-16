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مرأة

لتعزيز صحة قلبك.. تناول كوبا واحدا من هذا العصير يوميا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:06 ص
الكركديه يفيد القلب
الكركديه يفيد القلب وله فوائد اخري
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أسماء عبد الحفيظ

يجهل العديد من الرجال تناول نوع من العصير، على الرغم من فوائدة العديدة، والبعض يقصرون تناوله على شهر رمضان وأيام الصيام فقط

ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، فإن الكركديه يعتبر من أفضل المشروبات التي تناسب الكثير من الأشخاص وبالأخص الرجال ، نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد التي تتمثل فيما يلي:

يعزز صحة القلب

يقتل البكتيريا والميكروبات، ما يجعله جيدًا في علاج الحمى والعدوى.

مشروب مرطب، ومعزز للهضم.

يستخدم كصبغة طبيعية للأغذية والأدوية.

يساهم في إدرار البول، كما أنه ملين خفيف.

يساعد في خفض ارتفاع مستوى ضغط الدم.

يساعد في زيادة الخلايا الليمفاوية، وكرات الدم البيضاء.

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