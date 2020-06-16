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توك شو

بعد إصابة ابنته بكورونا.. سليم سحاب: ساجنة نفسها في البيت وتتبع بروتوكول وزارة الصحة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:45 ص
المايسترو سليم سحاب
المايسترو سليم سحاب
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عبد الخالق صلاح
قال المايسترو سليم سحاب، إن ابنته أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهى فى عزل منزلى الآن وتأخذ الدواء المقرر وفق بروتوكول وزارة الصحة العلاجى.

وأشار إلى أنها فضلت العلاج المنزلى من أجل أن تترك سريرًا بالمستشفى لأحد يكون أحق به منها، وتابع:"هى  ساجنه نفسها فى البيت وقدر الله وما شاء فعل".

وأضاف "سحاب"، اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى ، أنها لا زالت تتواصل مع فريق "كورال مصر"، عبر الإنترنت، وتابع :"وده خلانى افكر إذا استمرت جائحة كورونا أنى أدرب اطفال كورال مصر عبر الإنترنت".

وفى سياق آخر وجه المايسترو سليم سحاب، رسالة إلى الفنان شريف منير، قال خلالها: "بنانيتك أحلا بنانيت فى الدنيا.. المشاهير دائما عرضه لمثل هذه الوقائع".
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