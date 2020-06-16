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بعد إعلان محمد رمضان تجسيد شخصية أحمد زكي.. نجوم في مرمى النقد بسبب أعمال السيرة الذاتية.. منى زكي تفشل في تقديم السندريلا.. ولعنة العندليب تصيب شادي شامل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:26 ص
محمد رمضان واحمد
محمد رمضان واحمد زكى
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أحمد إبراهيم
محمد رمضان يواجه أحمد زكى فى الإمبراطور 
صابرين الأفضل فى تجسيد أم كلثوم
سلاف فواخرجى واجهت أهل أسمهان  

أثار الفنان محمد رمضان بعد إعلانه تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكى حالة من الجدل الواسع حيث خرج البعض يتساءل حول مدى قدرة محمد رمضان فى تجسيد شخصية أحمد زكى وهل هو الفنان الأصلح لهذا العمل فضلا عن العديد من الانتقادات التى يواجهها من قبل الجمهور. 

ونرصد ، عبر السطور التالية، بعض الفنانين الذين واجهوا نفس الانتقادات عندما شرعوا فى تقديم أعمال لفنانين اخرين. 

محمد رمضان "أحمد زكي"

منذ أن أعلن محمد رمضان عن تقديم شخصية أحمد زكى فى عمل درامى بعنوان "الإمبراطور" واجه العديد من الانتقادات حول عدم قدرته على تقديم شخصية النمر الأسود. 

وعلى الرغم من إعلان محمد رمضان لتقديم شخصية احمد زكى؛ الا ان اسرة الفنان الراحل لم تعلن عن موافقتها من عدمه، مؤكدين انه لم يتحدث معهم أحد حتى الآن، خاصة وأن هناك تسجيلات صوتية لوالدة الفنان الراحل تتحدث فيها عن شخصيته. 

أشرف عبد الباقى "إسماعيل ياسين"
 
واجه مسلسل "أبوضحكة جنان" بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، سيلا من الانتقادات والذى جسد خلاله شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بالرغم من استعداد عبدالباقى للشخصية لأكثر من ٣ سنوات، للتحضير والاستعداد، ولكنه لم يستطع إقناع المشاهدين بالدور الذى قدمه.

صابرين "أم كلثوم"
أما الفنانة صابرين واجهت عديدا من الانتقادات قبل عرض المسلسل الذى جسدت فيه شخصية الفنانة أم كلثوم والذى أطلق عليه نفس الاسم ولكن بعد عرض العمل لقى ترحابا شديدا من قبل الجمهور والنقاد وساهم فى هذا النجاح المخرجة إنعام محمد على. 

منى زكى "السندريلا"

بينما مسلسل "السندريلا" كان بمثابة لعنة على الفنانة منى زكى حيث فشل فشلًا ذريعًا في تقليد الراحلة سعاد حسني، ولم يحقق أى نجاح يُذكر، ما تسبب فى ابتعادها عن الدراما لأكثر من ٧ سنوات، حتى عادت بمسلسل "آسيا" تأليف عباس أبوالحسن وإخراج محمد بكير.
 
سلاف فواخرجى "أسمهان"

بينما قدمت الفنانة سلاف فواخرجى مسلسل "اسمهان" وجسدت فيه شخصية اسمهان، وآثار العمل حالة من الجدل الواسع لدرجة عرضت صناع العمل للعديد من القضايا، حيث رفعت أسرة الفنانة الراحلة أكثر من دعوى تتهم فيها فريق العمل بتشويه صورتها وصورة عائلتها.

وتناول العمل قصة حياة المطربة الراحلة، منذ ميلادها حتى انتقالها من بيروت إلى القاهرة للعمل كمطربة وممثلة، ليلمع اسمها بجوار شقيقها فريد الأطرش. 

كارول سماحة "الشحرورة"

أما الفنانة كارول سماحة التى قدمت مسلسل "الشحرورة" وهى قصة حياة الفنانة الراحلة صباح، وعلى الرغم من وجود صباح على قيد الحياة فى الفترة التى تم تصوير المسلسل فيها، فإن الآراء حوله العمل اختلفت، ما بين مؤيد ومعارض للأحداث التى تم تناولها صناع العمل، ولم يسلم أيضًا من الدعاوى القضائية المقدمة ضده.

شادى شامل "العندليب"

نفس الأمر مع مسلسل «العندليب - حكاية شعب» الذى قدمه الفنان شادى شامل فى بداية حياته، وتناول العمل معظم الأحداث التى مرت بها مصر فى تلك الفترة. 

ولقى العمل هجوما حادا، وتحديدا على الفنان شادى شامل الذى لم يستطع تقديم الشخصية كما ينبغي.
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