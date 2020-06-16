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توك شو

لتوفير الاستشارات الطبية.. مجلس الشباب المصري يدشن مبادرة طبيبك على موبايلك .. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:58 ص
سارة خليف
سارة خليف
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إبراهيم القادري
قالت سارة خليف رئيس وحدة دعم المرأة العاملة بمجلس الشباب المصري، إن مجلس الشباب عبارة عن مجموعة من الشباب يقومون بالعمل في القاهرة الكبرى وفي الغربية والشرقية وسوهاج وبني سويف .

وأضافت سارة خليف خلال لقائها في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن مجلس الشباب قام بتدشين مبادرة " احنا معاك " بالتنسيق مع مديريات التأمين الصحي لتوزيع الأدوية الخاصة بكبار السن منعنا من التعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا .

وتابعت سارة خلف ،: أننا قمنا بتدشين مبادرة أخرى تسمي " طبيبك على موبايلك " بالتعاون مع الكثير من الأطباء والاستشاريين والاخصائيين لتوفير الاستشارات الطبية .

وتابعت : اننا قمنا بالتعاون مع بنك الطعام لتوفير من 400 الى 5000 آلاف كرتونة لتوزيعها مابين القاهرة الكبرى والمحافظات علي العمالة الغير منتظمة .

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