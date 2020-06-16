7 أسباب لـ التهاب منطقة الحفاض عند الأطفال

تتشكى أغلب السيدات من التهاب منطقة الحفاض عند أطفالهن حديثي الولادة، وبعضن تجهلن أسباب ذلك، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك التعرف على أسباب التهاب منطقة الحفاض لتجنبها والعمل على علاجها.

ووفقا لما نشره موقع هيلث، فإن أسباب التهاب منطقة الحفاض عن الرضع، كالتالي:

1- سوء هضم الألبان لدى الأطفال يسبب التهاب منطقة الحفاض لبعض من الذين يعانون من الحساسية الجلدية.

2- إفراز جسم الطفل للأحماض الهاضمة في البراز والتي تؤدي إلى التهاب بشرة الطفل وتهيجها .

3- التهابات فطرية أو بكتيرية في القناة الهضمية، بدءًا باللسان ومرورًا بالقناة الهضمية حيث تفرز الفطريات خلال البراز أيضًا .

4- تعرض الطفل لعدوي مثل التهاب اللوزتين وارتفاع درجة الحرارة خاصة إذا كانت هذه العدوى مصاحبة لصديد في الفم أو الحنجرة فيقوم الطفل بابتلاعه ويقوم جسمه بإفرازه مع البراز.

5- يمكن أن تنتج هذه الالتهابات بسبب نوع اللبن الذي يتم اعطاؤه للطفل أو إصابة الطفل بحساسية اللاكتوز .



6- التهاب بسبب نوع الحفاض المستخدم أو استخدام حفاض بمقاس أصغر عن المناسب للطفل بالتالي يمنع التهوية اللازمة.

وتقع بعض الأمهات فى خطأ شائع نتيجة لسوء الحالة الاقتصادية بسبب الحجر المنزلي خوفا من الوباء العالمي كورونا، مما دفعهن للبحث عن بديل ارخص لحفاضات الأطفال، مما سبب الالتهابات الأطفال.

7- نقص بعض الفيتامينات اللازمة لصحة جلد الطفل مثل فيتامين أ ، أوفيتامين سي ، أو فيتامين د أو عنصر الزنك ، فنقص هذه الفيتامينات يعرض بشرة الطفل للإصابة بالالتهابات أكثر من غيرها، لذلك على آلام التوجه إلى طبيب الأطفال المختص لطلب التحاليل اللازمة للطفل والعمل على علاج المشكلة.