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بعد اطمئنان الرئيس السيسي على صحة مواطن.. فريدة الشوباشي: لأول مرة نرى رئيسا يهتم بالتفاصيل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:20 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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محمود محسن
أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، بمجهودات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه، معلقة :"الميزة في الرئيس السيسي إنه مش بيقول أنا هعمل، لأ، بيقول أنا عملت"، مؤكدة أن لديه إحساسا وشعورا بالإنسانية الصادقة الراسخة. 

وأضافت "الشوباشي خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن اللفتة الإنسانية التى قام بها الرئيس السيسى للاطمئنان على المواطن الذى تعرض لحادث سير، تؤكد تواصله مع المواطنين، وتواصل المواطنين معه، ودائما يهتم بالمتابعة المباشرة لأحوالهم.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن كل المشروعات التي تقوم بها مصر؛ تحتاج لأصحاء ومتعلمين، فالدولة تحاول أن تهتم بالمواطن، والتعليم هو ما يجعل الإنسان يطور عالمه، ويجعلك تواكب التطور في الخارج.

وأكملت، حتى فى المجال الصحي؛ أصبحت مصر لها سمعة جيدة بعد القضاء على فيروس سي.

وأشارت إلي أن النظام التعليمى في مصر رائع فإذا لم يكن المسئولون متنبهون لاستخدام التكنولوجيا في التعليم لأغلقت المدارس في ظل كورونا، وهذا يعنى أنها قيادة محترمة وتحب مصر، وإذا لم تكن الدولة تعمل من أجل المواطن لما اهتمت بالتعليم وتركته في جهله، هناك من ينتقد مصر والرهان على الأغلبية الساحقة للشعب المصرى ولا بد أن تأخذ مصر المكانة التي تستحقها وتليق بها.

وأضافت : "لأول مرة نرى رئيسا يهتم بالتفاصيل الصغيرة، حيث أنه اهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكرامة الإنسانية من توجهات الرئيس في هذه الفترة ولذلك المواطنون يحبونه".
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