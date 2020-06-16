AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسلسل الإمبراطور.. شقيقة أحمد زكي: لن أوافق على تجسيد قصة حياة أخي إلا بشرط.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:12 ص
احمد زكي
احمد زكي
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت منى عطية شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي, إنه لا يوجد أي شيء رسمي حتي الآن يفيد بتجسيد الفنان محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل الإمبراطور.

وأضافت منى عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أنه لم يتم التواصل معهم من قبل الفنان محمد رمضان بشأن عمل مسلسل جديد يحكي قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وتابعت شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي, أنه من المفترض قبل بدء اي عمل فني يخص حياة الفنان الراحل أحمد زكي؛ لابد من إطلاع أهله علي ذلك.

وأوضحت مني عطية, أنه إذا كان هناك نية لعمل فني يجسد حياة الراحل أحمد زكي؛ فإنها لا تستطيع الموافقة أو الرفض إلا بعد قراءتها للسيناريو.

وأشارت إلي أن الفترة الأخيرة من حياة الفنان الراحل أحمد زكي أرادت والدته تسجيل حياته؛ لأنها كانت تشعر انها تلك آخر أيامه، وبالفعل قامت بتسجيل حياته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود حافظ ومها نصار وسارة عادل .. نجوم مسلسل الاختيار يتحدثون لـ صدى البلد

أسباب تشكك في تقديم محمد رمضان مسلسل عن حياة أحمد زكي

فيديو جراف.. محمد رمضان يجسد شخصية أحمد زكي

عن هاشتاج أحمد زكي.. محمد رمضان: ده من صنع الشيطان

أمير طعيمة عن تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي: الاختيار الأنسب

عمرو سعد الأفضل.. رواد توتير يرفضون تجسيد محمد رمضان لدور أحمد زكي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..عودة الدوري المصري 20 يوليو ومصير القسم الثاني.. مرتضى منصور يطالب بتتويج الأهلي بطلا

يجب حذفها فورا .. إزالة 36 تطبيقا من متجر Google Play لاختراقها خصوصية المستخدمين .. صور

بدون حرمان أسرع رجيم لنسف الكرش والأرداف

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بالبكيني ... شاهد

أبرزها إنجاز جديد للخطيب .. 4 مكاسب للنادي الأهلي من عودة الدوري المصري من جديد

8 آلاف معزولين منزليًا.. الصحة: لدينا 22 ألف مريض كورونا في المستشفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تنورة أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير.. صور

بملابس عصرية.. مفيدة شيحة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور