مسلسل الإمبراطور.. شقيقة أحمد زكي: لن أوافق على تجسيد قصة حياة أخي إلا بشرط.. فيديو

قالت منى عطية شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي, إنه لا يوجد أي شيء رسمي حتي الآن يفيد بتجسيد الفنان محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل الإمبراطور.

وأضافت منى عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أنه لم يتم التواصل معهم من قبل الفنان محمد رمضان بشأن عمل مسلسل جديد يحكي قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وتابعت شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي, أنه من المفترض قبل بدء اي عمل فني يخص حياة الفنان الراحل أحمد زكي؛ لابد من إطلاع أهله علي ذلك.

وأوضحت مني عطية, أنه إذا كان هناك نية لعمل فني يجسد حياة الراحل أحمد زكي؛ فإنها لا تستطيع الموافقة أو الرفض إلا بعد قراءتها للسيناريو.

وأشارت إلي أن الفترة الأخيرة من حياة الفنان الراحل أحمد زكي أرادت والدته تسجيل حياته؛ لأنها كانت تشعر انها تلك آخر أيامه، وبالفعل قامت بتسجيل حياته.