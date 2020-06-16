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تعليم

لتقييم التواصل مع الكلية في مواجهة كورونا.. بنات عين شمس تدشن مبادرة ادرس في مصر للطلاب الوافدين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
دشنت كلية البنات جامعة عين شمس، مبادرة من خلال وضع عدة أسئلة تشارك الكلية الطلاب الوافدين بها من حيث تقييم التواصل مع الكلية خلال أزمة كورونا.

وأضافت الكلية،أنه من خلال هذه المبادرة  طرح عدة أسئلة للطلاب الوافدين من حيث أداء الكلية في مواجهة فيروس كورونا،مشيرة إلى أنه يمكن  أن يشارك الطلاب في رفع شعار بلدهم على الصفحة الرسميه لمبادرة #ادرس في مصر

وأكد أنه يمكن من خلال هذا الرابط استطلاع راي للطلاب الوافدين بالكلية  🡸https://www.surveymonkey.com/r/2PH6CYJ

جدير بالذكر أن الكلية قامت بوضع خطة لاستقبال طلاب الفرق النهائية لإجراء امتحان السنة النهائية بداية من شهر يوليو المقبل.

واتخذت الكلية الكثير من الخطوات للحفاظ على سلامة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لمواجهة فيروس كورونا .


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