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بعد تبرعه ببلازما الدم.. محافظ الدقهلية يوجه رسالة للمتعافين من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:41 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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محمود محسن
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن حرصه على التبرع ببلازما المتعافين، يأتى على خلفية أنه مواطن مصرى فى المقام الأول وكمسئول أيضًا، موجها رسالة للمتعافين :"أنقذوا اخواتنا وأهالينا من الكورونا وهذا أقل واجب".

ونوه "مختار" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلى أن الجسد يعوض البلازما فى غضون 3 أيام فقط، ولا يوجد ضرر على المتبرع .

وأوضح " محافظ الدقهلية "أن التعاون والتضامن الشديد وقت الأزمات هو من مكونات الشعب المصرى، مشددًا على أن معدن المصريين يظهر وقت الأزمات.

وكشف عن أنه تواصل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ من أجل توفير جهاز نقل بلازما المتعافين بالمحافظة، وتابع: "الوزيرة وعدتنا إنه سيكون متوفرا فى المحافظة قريبًا".

وتابع، "أنا واحد من الشعب المصرى المعروف بالعطاء وكان واجب عليا كمواطن أن أتبرع ببلازما المتعافين، خاصة أن الموضوع ليس بالأمر الصعب كما يعتقد البعض".

وأضاف أن هناك مساهمة من المجتمع المدنى فى محافظة الدقهلية فى جائحة كورونا عظيم جدا من خلال التبرع بالمستلزمات الطبية ، موجها الشكر لوزارة الصحة على ماتقوم به من مجهودات فى المحافظة .

وأكد أن هناك أكثر من ٢٦٥٠ نقطة تقدم خدمات للمواطنين علي مستوى المحافظة ، وسيتم تحويل تلك الخدمات إلي خدمات إلكترونية، وسنكون من أولى المحافظات التى تتحول رقميا ، وذلك بناء على تعليمات الرئيس السيسي .
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