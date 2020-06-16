سيسبب كارثة لأوروبا.. البرلمان الليبي: تركيا تحاول تحويل البلاد إلى منطقة حرب إقليمية





وطالب البرلمان الليبي المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التدخل التركي في الشأن الليبي ، مؤكدا أن الوضع الحالي في حالة استمراره؛ سيسبب كارثة على أوروبا نفسها.





فيما أشاد المجلس بالموقف الفرنسي الرافض للتدخل التركي، والذي وصف بغير المقبول، حيث أكدت فرنسا عدم السماح باستمرار الاوضاع في ليبيا، وفق البيان الصادر عن القصر الرئاسي.





وقالت فرنسا، التي كثفت انتقاداتها للطموحات الإقليمية التركية، إنها لاحظت "سياسة أكثر عدوانية وتشددًا من جانب تركيا بنشر 7 سفن قبالة ليبيا وانتهاك حظر الأسلحة".





وأضافت الرئاسة الفرنسية: "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة باستخدام الناتو ، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".