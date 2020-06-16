سوق الانتقالات ليس عادلا.. حسني عبد ربه: مفيش لاعب في مصر يستحق أكثر من 5 ملايين جنيه

يرى حسني عبد ربه نجم المنتخب المصري والإسماعيلي السابق، أن سوق الانتقالات بمصر ليس عادلا.
وقال حسني عبد ربه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: فريق بيراميدز ظهر على الساحة لأسباب شخصية، والمشهد مؤخرا في المنظومة الرياضية صعب جدا.
وأكد: مفيش لاعب في مصر يستحق اكثر من 5 ملايين جنيه، ارتفاع الأسعار وكثرة الأموال دمرت الأندية الشعبية عدا الأهلي والزمالك.
واختتم كلماته: رفضت اللعب للزمالك مقابل 9 ملايين جنيه في الموسم من أجل الاسماعيلي، هذا مبدأي ولم يتغير، فأنا أدين للدراويش بالفضل.