نائب وزير التعليم يكشف عن تفاصيل توزيع المعلمين في لجان الثانوية العامة.. فيديو

أنه يتم توزيع نحو ٨٥٪ من المعلمين داخل محافظتهم، مقابل ١٥٪ يتم ندبهم لمحافظات اخري محيطة أو مجاورة. أكد دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم





وأضاف مجاهد خلال مداخلة عبر تطبيق Skype لفضائية "إكسترا نيوز" إن المراقب الأول ورئيس الدور ورئيس اللجنة ، هم من يتم ندبهم لمحافظات مختلفة عن محافظات اقامتهم، طبقا لضوابط امتحانات الثانوية العامة ، وذلك لضمان منع الغش.





وتابع نائب وزير التربية والتعليم إنه بالنسبة للكونترولات ومقار التقدير والتصحيح ، فيتم ندب المعلمين المشاركين من خارج محافظاتهم، ويستمر التصحيح من ٣ إلي ٤ أيام.





وأشار دكتور محمد مجاهد إلى أن الكونترولات تتسلم أوراق الإجابات على امتحانات الثانوية العامة في نفس يوم الامتحان، بيتما لاتخرج الاجابات للتصحيح إلا بعد مرور ٣ أيام .



