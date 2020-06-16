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نائب وزير التعليم يكشف عن تفاصيل توزيع المعلمين في لجان الثانوية العامة.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:45 ص
دكتور محمد مجاهد
دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
أكد دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم  ، أنه يتم توزيع نحو ٨٥٪ من المعلمين داخل محافظتهم، مقابل ١٥٪ يتم ندبهم لمحافظات اخري محيطة أو مجاورة.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة عبر تطبيق Skype  لفضائية "إكسترا نيوز" إن المراقب الأول ورئيس الدور ورئيس اللجنة ، هم من يتم ندبهم لمحافظات مختلفة عن محافظات اقامتهم، طبقا لضوابط امتحانات الثانوية العامة ، وذلك لضمان منع الغش.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم  إنه بالنسبة للكونترولات ومقار التقدير والتصحيح ، فيتم ندب المعلمين المشاركين من خارج محافظاتهم، ويستمر التصحيح من ٣ إلي ٤ أيام.

وأشار دكتور محمد مجاهد إلى أن الكونترولات تتسلم أوراق الإجابات على امتحانات الثانوية العامة في نفس يوم الامتحان، بيتما لاتخرج الاجابات للتصحيح إلا بعد مرور ٣ أيام .

وقال نائب وزير التربية والتعليم نه يتم توزيع اللاحظين داخل حدود المحافظة، ولكن في إدارة تعليمية مختلفة، بمسافات تتراوح بين ٢٠ إلي ٣٠ كيلو متر .
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