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برلمان

حسن السيد: عبد العال قاد البرلمان في وقت صعب.. وأتمنى استمراره رئيسا له

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:34 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بإدارة الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أنه ما أنجزه البرلمان على يده سيشهد التاريخ عليه، مشيرًا إلى أن مواقفه كانت داعمة للدولة في ظل الظروف التي كانت تمر بها، وساهمت إلى حد كبير في استقرار وبناء مصر الحديثة.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يتمنى أن يكون الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان القادم، بعد أن أثبت براعة وكفاءة الية في نجاح هذا المجلس، مضيفًا بأن البرلمان ما كان له أن يحقق هذا الإنجاز إلا في ظل شخصية مثل التي يتحلى بها رئيس البرلمان الحالي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان استطاع أن ينجز كم كبير من التشريعيات تحت رئاسة "عبد العال" لم يستطع أي مجلس آخر تحقيقه، وهذا يؤكد نجاح هذا الرجل.

ولفت النائب أن خبرة الدكتور علي عبد العال أهلته للخروج بمجلس النواب الحالي إلى بر الأمان، وهو أضاف الكثير للحياة النيابية في مصر، وأضاف كثيرًا للبرلمان، مشيرًا إلى أن استمراره رئيسا للمجلس سوف يعزز النجاح الذي حققه.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الدكتور علي عبد العال تميز بحنكة كبيرة في التعامل مع النواب، بمختلف توجهاتهم، سواء مؤيد أو معارض.

وأعرب النائب شكره وتقديره للدور الذي قام به رئيس البرلمان سواء من الناحية التشريعية التي ثقلت وأعادت مؤسسات الدولة لمكانتها مرة أخرى، إضافة إلى الجانب التشريعي الذي تم إنجازه.
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