بركات وتريكة الأفضل.. بو جلبان: التواصل المستمر مع لاعبي الأهلي ميزة.. فيديو

يرى أنيس بوجلبان لاعب النادي الأهلي السابق إن محمد أبو تريكة ومحمد بركات لاعبا الفريق الاول لكرة القدم السابقين هما أقوى من زاملهما خلال مسيرته في الفريق.
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وقال بو جلبان لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "ما زلت على تواصل مع الكثير من لاعبي الأهلي وهذه أكثر ميزة أحببتها في النادي".
وأوضح "تجربتي في الأهلي مر عليها ما يقرب من 15 عاما ولكن تشعر أننا عائلة واحدة حتى الآن".
وعن أفضل من زاملهم في الأهلي عدد بو جلبان الأسماء قبل أن يقول: "أبو تريكة الامتياز الكبير له هو أقوى من زاملته في مسيرتي إضافة إلى بركات فهو لاعب مؤثر جدا".
وعن احتراف اللاعبين التوانسة في الدوري المصري قال: "كل اللاعبين الذين انتقلوا لمصر هم دوليين في الأصل وذلك من شأنه رفع مستوى المنافسة بالدوري مثل فرجاني ساسي وعلي معلول".