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توك شو

لخلوها من الأهالي.. خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح سبب لجوء الشباب إلى تيك توك..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:20 ص
المهندس مصطفى أبو
المهندس مصطفى أبو جمرة
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محمود محسن
أكد المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن أى شخص من المشاهير يتواجد على منصة التيك توك بالشكل اللائق ولا يتعدى الخطوط الحمراء، ولكن هناك تجاوز من عدد من الشباب، مشيرا إلى أن العديد من الشباب يلجأون لتلك المنصة لخلوها بشكل كبير من الأهالى.

وأضاف أبو جمرة خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث أن مباحث الإنترنت تقوم بمجهود ضخم لضبط أى مخالفات على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أنه بالنسبة للتطبيقات يمكن استخدامها بطريقة جيدة وقد يتم استخدامها أيضا بطريقة سيئة، ولكن أفضل شىء هو تأمين الحسابات الشخصية من خلال إضافة رقم الكاتب وتغيير الرقم السري بشكل مستمر من حين إلى أخر.

وأشار المهندس مصطفى أبو جمرة إلى أن ضرورة أن يحمي الشخص نفسه على الإنترنت، كما هو الحال في حماية نفسه في الشارع بشكل طبيعي، فلا يقوم بالدخول على تطبيق لا يعرفه ولا يعرف تفاصيل عنه، ولا يضغط على أي رابط مرسل.

وقال  خبير تكنولوجيا المعلومات إن استخدام تطبيقات الألعاب في مصر خلال الفترة الماضية زاد بنسبة 75%، ولا بد أن يعرف الجميع أن استخدام الإنترنت ليس للعب فقط.
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