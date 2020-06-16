مصيلحي: نشكر الدولة المصرية لإصراراها إعادة الحياة لطبيعتها.. ومعترض لعودة الدوري

وجه محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري تحية تقدير لمسؤولي الدولة المصرية على إصرارهم على إعادة الحياة لطبيعتها في كافة الجوانب بشكل عام والرياضة بشكل خاص.









وتحدث مصيلحي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أرفع القبعة للدولة المصرية ومسؤوليها على إصرارهم على إعادة الحياة لطبيعتها".





قبل أن يستدرك "لكن لدي عدة تساؤلات أريد الإجابة عنها أولا منها طبيعة الإجراءات الاحترازية فنحن لدينا تخوف من عودة النشاط وإصابة أي شخص".



