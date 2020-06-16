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رياضة

مصيلحي: نشكر الدولة المصرية لإصراراها إعادة الحياة لطبيعتها.. ومعترض لعودة الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:18 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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محمد رشاد
وجه محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري تحية تقدير لمسؤولي الدولة المصرية على إصرارهم على إعادة الحياة لطبيعتها في كافة الجوانب بشكل عام والرياضة بشكل خاص.


وتحدث مصيلحي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أرفع القبعة للدولة المصرية ومسؤوليها على إصرارهم على إعادة الحياة لطبيعتها".

قبل أن يستدرك "لكن لدي عدة تساؤلات أريد الإجابة عنها أولا منها طبيعة الإجراءات الاحترازية فنحن لدينا تخوف من عودة النشاط وإصابة أي شخص".

وأكمل "هناك مشاكل مالية بسبب عدم صرف الأموال من الشركة الراعية كذلك، وكيف يعود اللاعبون الأجانب من الخارج إذ أنه لدينا خمس لاعبين أجانب في صفوف الاتحاد".

وأتم مصيلحي "أرفض عودة الدوري حاليا مستحيل فنحن نحتاج لإعداد لا يقل عن 3 أشهر خاصة أنه سيكون هناك تلاحم لموسمين".
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