بسبب تدشين منتخب سيدات اليد.. مناقشة ساخنة بين رئيس الاتحاد واللاعبات.. فيديو

أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد لكرة اليد أننا لسنا ضد تكوين منتخب أول للسيدات لكرة اليد؛ مؤكدا أن تكوين منتخب لكرة اليد يحب أن يكون له هدف والمشاركة في البطولات الكبرى.
وأضاف نصر خلال مداخلة عبر تطبيق "زوووم" أن الفتيات هم من رفضوا تكوين منتخب أول لكرة اليد مشيرا إلى أنه كان هناك منتخب والبنات هما اللى رافضين تكوين منتخب لكرة اليد مشيرا إلى أن منتخب 98 اول منتخب يحقق ميدالية ذهبية أفريقية واجتمعت بهذا المنتخب وطلبت منهم تكوين منتخب لكرة اليد وتمثيل مصر.
فيما أكدت اللاعبة لما الشواربي أن هناك مشكلة كبيرة وهي أنه لا يوجد منتخب أول للسيدات في كرة اليد مؤكدا انه كان هذا المتخب اليد كان يمثل الناشئين في عام 2013 وكان من المفترض أن يكون نواة للمنتخب الأول.
وقالت اللاعبة شيماء الوزيرى إننا نطالب بوجود عقود للاعبين لكي يضمن حقهم من قبل الاتحاد والنادي.
وأشارت اللاعبة مي جمعة إلى أنه لا نطلب تكوين منتخب في الوقت الحالي مؤكدة انه يجب أن يعلم اللاعبين حقوقهم والقواعد المتبعة واغلبنا يلعب للممارسة فقط وليس كلاعبين هناك منتخبات للناشئات.