بسبب تدشين منتخب سيدات اليد.. مناقشة ساخنة بين رئيس الاتحاد واللاعبات.. فيديو

وأضاف نصر خلال مداخلة عبر تطبيق "زوووم" أن الفتيات هم من رفضوا تكوين منتخب أول لكرة اليد مشيرا إلى أنه كان هناك منتخب والبنات هما اللى رافضين تكوين منتخب لكرة اليد مشيرا إلى أن منتخب 98 اول منتخب يحقق ميدالية ذهبية أفريقية واجتمعت بهذا المنتخب وطلبت منهم تكوين منتخب لكرة اليد وتمثيل مصر.

فيما أكدت

أن هناك مشكلة كبيرة وهي أنه لا يوجد منتخب أول للسيدات في كرة اليد مؤكدا انه كان هذا المتخب اليد كان يمثل الناشئين في عام 2013 وكان من المفترض أن يكون نواة للمنتخب الأول.