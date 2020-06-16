نصائح مهمة للمحافظة على عفشة السيارة

يحتوي شاسيه السيارة على العديد من الأجزاء الهامة الأساسية، مثل الفرامل و علبة الدركسيون و المقصات و اصابع الميزان جميع هذه الأجزاء يعرفها السائقون بأسم عفشة السيارة و هي تساهم في خفض الشعور بالمطبات و تضمن راحة اكثر اثناء القيادة و يجب الاهتمام بها وصيانتها بصفة دورية وهذا ما سنطرحه عليكم في هذا الموضوع .
طرق الحفاظ علي عفشة السيارة :
1- يجب عليك تربيط العفشة كل 40.000 كيلو متر او كل سنة ايهما اقرب
2-اهتم بغسيل الشاسية و تنظيبة من الاوساخ بشكل جيد لا الاوساخ المتراكمة تضر بالسيارة
3- اخفض سرعة السيارة في المنحنيات و في الطرق الغير ممهدة
4- حال وجود عدم اتزان في السيارة خاصة في
القيادة في المنحنيات، يجب التوجه لمركز صيانة على الفور للكشف على المقصات
وإصلاح التلف، لخطورته على السيارة.
5-تجنب السير في الطرق غير
الممهدة الوعرة أو خفض السرعة تمامًا حين السير عليها، لأنها تعمل على
تفكيك الأجزاء الأساسية لعضلات السيارة بسبب كثرة اهتزاز السيارة.
6- عند ركن السيارة يجب التوقف بشكل مستقيم، كما يجب أن يكون مستوى وقوف الإطارات على نفس المتسوى، أي لا نوقف السيارة بصورة مائلة.