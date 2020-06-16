AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح مهمة للمحافظة على عفشة السيارة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:20 ص
عفشة السيارة
عفشة السيارة
Advertisements
اشرف عطية
يحتوي شاسيه السيارة على العديد من الأجزاء الهامة الأساسية، مثل الفرامل و علبة الدركسيون و المقصات و اصابع الميزان جميع هذه الأجزاء يعرفها السائقون بأسم عفشة السيارة و هي تساهم في خفض الشعور بالمطبات و تضمن راحة اكثر اثناء القيادة و يجب الاهتمام بها وصيانتها بصفة دورية وهذا ما سنطرحه عليكم في هذا الموضوع .

طرق الحفاظ علي عفشة السيارة :

1- يجب عليك تربيط العفشة كل 40.000 كيلو متر او كل سنة ايهما اقرب

2-اهتم بغسيل الشاسية و تنظيبة من الاوساخ بشكل جيد لا الاوساخ المتراكمة تضر بالسيارة

3- اخفض سرعة السيارة في المنحنيات و في الطرق الغير ممهدة

4- حال وجود عدم اتزان في السيارة خاصة في 
القيادة في المنحنيات، يجب التوجه لمركز صيانة على الفور للكشف على المقصات
وإصلاح التلف، لخطورته على السيارة.

5-تجنب السير في الطرق غير
الممهدة الوعرة أو خفض السرعة تمامًا حين السير عليها، لأنها تعمل على 
تفكيك الأجزاء الأساسية لعضلات السيارة بسبب كثرة اهتزاز السيارة.

6- عند ركن السيارة يجب التوقف بشكل مستقيم، كما يجب أن يكون مستوى وقوف الإطارات على نفس المتسوى، أي لا نوقف السيارة بصورة مائلة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب مشاكل تلف علبة الدركسيون في السيارة

علامات تدل على تلف المساعدين فى السيارة.. لا تتجاهلها

أسباب اهتزاز السيارة عند استخدام الفرامل

موقع مهم لمعرفة تاريخ السيارة والكشف عليها.. ومعلومات عن فائدة رقمي الشاسيه والموتور

تعرف على أسباب أصوات طقطقة السيارة في المطبات

تعرف على الوقت الأنسب لتغيير إطارات السيارات

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تدعو العالم إلى عدم إهمال الإنفلونزا

بمشاركة 40 شخصا.. الأمن يضبط شخصا أقام ماراثون بـ الإسكندرية

التحليل في سيارتك.. مواعيد عمل خدمة درايف ثرو لتحليل كورونا.. فيديو

اخبار الزمالك اليوم| شكوى جديدة ضد رئيس القلعة البيضاء .. مرتضى منصور يرفض عودة الدوري .. و كارتيرون يقلل عدد الراحلين

خبير تشريعات: مصر تفوقت على بريطانيا اقتصاديًا في زمن كورونا

الـ كاف لم يظلم الزمالك.. فرج عامر: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بعد أزمة بناته.. 5 إطلالات لـ أسما شريف منير تبرز جمالها

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح