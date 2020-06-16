نصائح مهمة للمحافظة على عفشة السيارة



يحتوي شاسيه السيارة على العديد من الأجزاء الهامة الأساسية، مثل الفرامل و علبة الدركسيون و المقصات و اصابع الميزان جميع هذه الأجزاء يعرفها السائقون بأسم عفشة السيارة و هي تساهم في خفض الشعور بالمطبات و تضمن راحة اكثر اثناء القيادة و يجب الاهتمام بها و صيانتها بصفة دورية وهذا ما سنطرحه عليكم في هذا الموضوع .





طرق الحفاظ علي عفشة السيارة :



1- يجب عليك تربيط العفشة كل 40.000 كيلو متر او كل سنة ايهما اقرب



2-اهتم بغسيل الشاسية و تنظيبة من الاوساخ بشكل جيد لا الاوساخ المتراكمة تضر بالسيارة



3- اخفض سرعة السيارة في المنحنيات و في الطرق الغير ممهدة



4- حال وجود عدم اتزان في السيارة خاصة في

القيادة في المنحنيات، يجب التوجه لمركز صيانة على الفور للكشف على المقصات

وإصلاح التلف، لخطورته على السيارة.

5-تجنب السير في الطرق غير

الممهدة الوعرة أو خفض السرعة تمامًا حين السير عليها، لأنها تعمل على

تفكيك الأجزاء الأساسية لعضلات السيارة بسبب كثرة اهتزاز السيارة.

6- عند ركن السيارة يجب التوقف بشكل مستقيم، كما يجب أن يكون مستوى وقوف الإطارات على نفس المتسوى، أي لا نوقف السيارة بصورة مائلة.



