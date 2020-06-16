لعدم سيطرتهم على كورونا.. دول أوروبا ترفض استقبال السياح البريطانيين

ضرب فيروس كورونا السياحة في جميع أنحاء العالم؛ بسبب إعلان إغلاق المجال الجوي في معظم البلاد وعدم رغبتها في استقبال أي سياح بعد تفشي وباء كورونا .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، أن الدول الأوروبية تبدأ في استعادة حياتها الطبيعية وممارسة نشاطها بشكل كامل وإعادة فتح المحلات والمقاهي والأماكن الترفيهية والسياحية ولكن بشروط.





وترفض كل من قبرص واليونان استقبال السياح البريطانيين بسبب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا وعدم قدرتها على حماية مواطنيها من الإصابة بالفيروس .





وأعلنت اليونان وقبرص إغلاق أبوابها أمام السياحة البريطانية خوفا على صحة مواطنيها بسبب ارتفاع أعداد الإصابة ببريطانيا و يبدو أن هناك دولا أخرى ستحذو نفس حذو تلك الدولتين حفاظا على رعاياها .





جدير بالذكر أن عدد الوفيات في بريطانيا كسر حاجز الـ 47 ألفا بسبب كورونا، وعلى الرغم من ذلك الرقم المخيف؛ قررت الحكومة البريطانية أعادة فتح الأعمال التجارية والحكومية وتجاهل الأرقام.