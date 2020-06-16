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منوعات

بعد تقديم وجبات غير صالحة.. تسمم 100 طفل في مدرسة صينية.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
شهدت مدرسة ابتدائية في مقاطعة خينان الصينية حالة من الفزع بعد إصابة 100 طفل بحالة من القيء والإسهال المستمر و التسمم عقب تناولهم وجبة غير صالحة بالمدرسة . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن شركة تموين صينية، هي التي ورَّدت الالطعام للمدرسة، حيث أنها متعاقدة على إنتاج 4200 وجبة يوميا لتقديمها للأطفال في المدارس الابتدائية . 

وتعرض أطفال إحدى المدارس الابتدائية في منطقة تشانج لحالة من التسمم بعد تناول الطعام المقدم من تلك الشركة بالرغم من أنهم يتناولون من نفس الشركة منذ فترة طويلة . 

وأظهرت التحقيقات أن الطعام الذي قدمته الشركة للأطفال غير صالح للإستهلاك بسبب فساده وتعفنه، نتيجة لإغلاق الشركة شهورا بسبب تفشي فيروس كورونا . 

لم تتمكن الاسعاف من نقل عدد كبير من الطلاب، فقام المسعفون بتعليق المحاليل الخاصة بهم في فناء المدرسة بسبب إمتلاء المستشفيات القريبة بالمرضى . 

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