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أخبار العالم

عقب إطلاق النار.. لحظة القبض على سائق أجرة في روسيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
انتشر مقطع فيديو للحظة القبض على سائق أجرة من قبل الشرطة الروسية، عقب إطلاقه النار عليهم ومحاولته الهرب. 

ويظهر في الفيديو قيام الشرطة الروسية بقييد سائق، أطلق النار على رجال الشرطة، وهرب بسيارته قبل أن يتم القبض عليه. 

ومن ناحية أخرى، أكد قصر الرئاسة الروسي، "الكرملين" أن روسيا لن تتجاهل أي بوادر عدائية وغير ودية في ظل خلاف دبلوماسي مع التشيك.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، طرد موظفين اثنين من سفارة التشيك في موسكو، مؤكدة أنها تعتبرهما "شخصين غير مرغوب فيهما"، وذلك ردا على طرد دبلوماسيين روسيين اثنين من براج مطلع الشهر الحالي.

وأضافت الخارجية الروسية أنه يتعين على الدبلوماسيين الاثنين مغادرة البلاد قبل نهاية الأربعاء 17 يونيو.
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