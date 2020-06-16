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سيارات

لسلامتك .. تعلم كيفية السيطرة على السيارة حال انزلاقها في بقعة زيت

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:10 ص
كيفية السيطرة على
كيفية السيطرة على السيارة حال انزلاقها في بقعة زيت
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اشرف عطية
في كثير من الأحيان يتعرض قائد السيارة الي مواقف صعبة؛ لذا يجب عليه تعلم كيفية مواجهتها، والتي من أصعبها هو انزلاق السيارة في بقعة زيت خلال القيادة، لذا فإن أي تصرف غير صحيح في هذا الموقف؛ قد يكلفك حياتك.

وفي هذا السياق، نطرح عليكم بعض النصائح التي تمكنكم من عبور هذا الموقف بسلام وامان.

نصائح للسيطرة علي السيارة حال انزلاقها في بقعة زيت :

1- عند مشاهدتك بقعة الزيت من مسافة كافية للتوقف، توقف في الحال ولا تخاطر بالسير على هذه البقعة حتى ولو بالقيادة على سرعة منخفضة لانك حتما ستفقد السيطرة علي السيارة .

2- عند دخولك في بقعة زيت قم بالقيادة على خط مستقيم، ولا تضغط على دواسة المكابح نهائيًا مع التمسك بكلتا يديك بالمقود، حتى تمر منها .

3- تجنب الضغط على دواسة البنزين حتى تنخفض سرعة السيارة من تلقاء نفسها بفضل الوزن و الجاذبية .

4- تجنب استخدام الفرامل او فرامل اليد لان السيارة ستنحرف حتما .

5- لا تستخدم الفرامل اوالبنزين حتي بعد المرور من البقعة لان اثار الزيت ستكون موجودة توقف بعد مسافة كافية للتأكد من إزالة آثار الزيت نهائيا .

6- حال انزلاق السيارة فوق الزيت، فيجب التمسك بشدة بالدركسيون وحاول أن تسيطر على اتجاهات سيارتك، فعندما ينحرف الجزء الخلفي ناحية اليمين عليك أن تقوم بلف الدركسيون في نفس الاتجاه ناحية اليمين، وإذا حاول الجزء الخلفي للسيارة الانحراف ناحية اليسار قم بلف الدركسيون ناحية اليسار .

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