لسلامتك .. تعلم كيفية السيطرة على السيارة حال انزلاقها في بقعة زيت

نصائح للسيطرة علي السيارة حال انزلاقها في بقعة زيت :











4- تجنب استخدام الفرامل او فرامل اليد لان السيارة ستنحرف حتما .







5- لا تستخدم الفرامل اوالبنزين حتي بعد المرور من البقعة لان اثار الزيت ستكون موجودة توقف بعد مسافة كافية للتأكد من إزالة آثار الزيت نهائيا .



6- حال انزلاق السيارة فوق الزيت، فيجب التمسك بشدة بالدركسيون وحاول أن تسيطر على اتجاهات سيارتك، فعندما ينحرف الجزء الخلفي ناحية اليمين عليك أن تقوم بلف الدركسيون في نفس الاتجاه ناحية اليمين، وإذا حاول الجزء الخلفي للسيارة الانحراف ناحية اليسار قم بلف الدركسيون ناحية اليسار .





وفي هذا السياق، نطرح عليكم بعض النصائح التي تمكنكم من عبور هذا الموقف بسلام وامان.1- عند مشاهدتك بقعة الزيت من مسافة كافية للتوقف، توقف في الحال ولا تخاطر بالسير على هذه البقعة حتى ولو بالقيادة على سرعة منخفضة لانك حتما ستفقد السيطرة علي السيارة .2- عند دخولك في بقعة زيت قم بالقيادة على خط مستقيم، ولا تضغط على دواسة المكابح نهائيًا مع التمسك بكلتا يديك بالمقود، حتى تمر منها .3- تجنب الضغط على دواسة البنزين حتى تنخفض سرعة السيارة من تلقاء نفسها بفضل الوزن و الجاذبية .