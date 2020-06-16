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اقتصاد

خلال 9 أشهر.. 15% نموا في إيرادات شركة المحاريث والهندسة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:10 ص
المهندس محمد حسنين
المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث
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علياء فوزى
كشف المهندس محمد حسنين رضوان ، رئيس مجلس إدارة المحاريث و الهندسة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن نمو إيرادات شركته بنسبة 15% على اساس سنوى خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق له وتستهدف الموازنة التقديرية للشركة لعام 2020/ 2021 تحقيق إيرادات 155 مليون جنيه.

وقال رضوان لـ"صدى البلد" إن شركته وقعت بروتوكولات مع عدد من الشركات الشقيقة لعرض منتجاتهم داخل معارض المحاريث و الهندسة لتحقيق التكامل والتعاون مع شركات قطاع الأعمال المختلفة حيث يتم عرض منتجات شركة نيازا و شركات الاسمدة داخل بمنافذنا البالغ عددها 25 منفذ بمختلفة محافظات مصر .

وتابع "حصلت المحاريث الهندسية حق موزع حصرى للاطارات التى تنتجها شركة النقل و الهندسة بالاضافة توقيع برتوكول تعاون يقضى باستخدام أسطول النقل الخاص بشركتنا لنقل بضائع لصالح شركات تابعة.

و أكد رضوان ،على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل ورش الشركة للحد من انتشار الفيروس بين العمال موضحا نعمل على تقليل اى خسائر ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وتعد المحاريث والهندسة أول شركة أدخلت الجرار الزراعي الميكانيكي الى مصر وعملت منذ تأسيسها من 91 عاما على خدمة الاقتصاد المصري وسد احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن توزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.
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