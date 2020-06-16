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رياضة

لكل حدث حديث.. موقف الأندية المصرية من قرار استئناف الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:08 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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حسام الحارتي
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية. 

وفيما يلي يبرز لكم موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز ردود فعل الأندية على قرار استئناف الدوري من جديد.


كشف بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة عن موقف النادي من عودة بطولة الدوري المصري يوم 20 يوليو المقبل .



قال محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إنه سعيد بعودة الحياة للأندية الرياضية في مصر، بعد قرار وزارة الرياضة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي على جهده وسعيه لحل جميع أزمات الرياضة في مصر.



أكد ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، أن البعض قام بتفسير تصريحات وزير الرياضة أشرف صبحي، بشكل خاطئ. 



علق كرم جابر، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الفيوم، على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية .



علق شديد قناوى ، المدير الفنى للفريق الأول بنادي المنيا ، علي قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية .



علق نادي طلائع الجيش، الإثنين، على عودة منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020 مرى أخرى بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عن ترحيب الأهلي بالقرار الصائب للدولة باستئناف النشاط الرياضي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة الجميع أولًا وهذا هو الأهم، وفي نفس الوقت استعادة الروح للملاعب والأندية الرياضية بما تضم من أعضاء وموظفين وعاملين ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية.



أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، ترحيبه بقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، بعد تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المؤتمر الذي عقدته الوزارة قبل ساعات.



قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يوافق على منح الأهلي لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، مقابل عدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز.



رفض الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة التعليق على عدم رغبة عدد من أندية الدوري في استكمال المسابقة خلال الموسم الحالي.
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