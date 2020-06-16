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سيارات

توقف فورا إذا أضاءت إحدى هذه اللمبات في السيارة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:00 ص
توقف فورا إذا أضاءت
توقف فورا إذا أضاءت إحدى هذه اللمبات في السيارة
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اشرف عطية
أضافت شركات السيارات العديد من لمبات التحذير في تابلوه السيارة، خصوصا بعد التقدم التقني في صناعة السيارات، وذلك لمساعدة قائدي السيارات في اكتشاف أعطال أجزاء السيارة قبل تفاقم المشكلة، لذا تم وضع لمبات تحذيرية في التابلوه ويجب عدم تجاهلها حتى لا تتلف سيارتك.

وتوجد بعض الإشارات التحذيرية التي يمكن إكمال القيادة بعدها حتى الوصول إلى المنزل أو لأقرب مركز صيانة، وتوجد بعض الإشارات الأخرى التي يجب التوقف فور إضاءتها وبعض السائقين يجهل هذه العلامات، وفي هذا السياق نطرح عليكم أنواعها ووظائفها.


اللمبات ذات اللون الأخضر أو الأزرق أو اللون الأبيض خاصة بوظائف متعددة ليست ذات خطورة في السيارة، أما لون اللمبات الأصفر فإنه يرمز إلى وجود خلل في وظيفة جزء ما في السيارة، إلا أنه يمكن مواصلة القيادة إلى أن يتم فحص السيارة بأحد المراكز المختصة في أقرب وقت كما نوهنا.


أما إضاءة اللون الأحمر للمبات، فتشير إلى وجود مشكلة كبيرة في السيارة، مثل نقص زيت محرك السيارة، أو ارتفاع درجة حرارة المحرك، وفي هذه الحالة يجب التوقف على الفور بالسيارة حتى يتم حل هذه المشكلة قبل أن تتفاقم وتتلف المحرك ويفضل قطر السيارة أو رفعها على ونش في حال عدم حلها.

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