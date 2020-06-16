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أخبار العالم

عقب 24 يوما دون إصابات.. نيوزيلندا تعلن تسجيل إصابتين بكورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، عقب 24 يوما دون تسجيل أي إصابات. 

وكانت نيوزيلندا، دفعت القيود الخاصة المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بداية من 9 يونيو الجاري. 

وأعلنت نيوزيلندا، رسميا خلوها من اي إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس في فبراير الماضي. 

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة لدى البلاد بلغ 1154 حالة.

كما أكدت الوزارة ، أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.
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