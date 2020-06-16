AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة.. اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلن البيت الأبيض، اليوم، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإعادة إصلاح جهاز الشرطة، في أعقاب حادث مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد. 

وكتب حساب البيت الأبيض على تويتر: "سيوقع الرئيس أمرا تنفيذيا ؛ من أجل مساعدة الشرطة على إنفاذ القانون بناء على الثقة وخدمة المجتمع بشكل فعال، كخط دفاع أول لنا في الوطن". 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي لإصلاح الشرطة، اليوم الثلاثاء، وسط احتجاجات في مختلف الولايات الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي ذي الأصول الافريقية على يد الشرطة.

وأوضح ترامب للصحفيين أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة ويعقد مؤتمرا صحفيا بشأن هذا الأمر يوم الثلاثاء، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ويعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على مقترحين منفصلين بشأن إصلاح الشرطة، عقب مقتل مواطنين من اصول افريقية على يد شرطة منيابوليس، والآخر على يد شرطة مدينة أتلانتا وهو رايشارد بروكس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب عن حادث منيابوليس: حزين للغاية على مقتل فلويد

بعد مقتل رجل أسود.. اعتقال مراسل CNN أثناء تغطيته الاحتجاجات في منيابوليس.. فيديو

الرئيس الأمريكي بعد حادث مقتل فلويد: لن نسمح بالفوضى

فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد

تبعات مقتل جورج فلويد..العنف والفوضى يجتاح الولايات المتحدة ..فيديو

مقتل جورج فلويد.. ترامب: قد نلجأ للاعتقالات وتدخل الجيش

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي .. رد فعل النادي عقب قرار عودة الدوري .. مجلس الخطيب يشكو الزمالك من جديد .. موعد عودة فايلر

شاهد.. أحدث ظهور للفنان مصطفى فهمى وزوجته

صدى البلد يلتقى بأسرة طالب الطب شهيد كورونا..والده: حذرته أكثر من مرة ومسمعش كلامى وكان بيترك عروسته وينزل يعالج الناس الغلابة..شاهد

خايف أبقى مديون ..رسالة ساخرة من تركي آل شيخ

بسبب مشكلة عاطفية .. مسافرة تحاول كسر نافذة طائرة محلقة على ارتفاع 30 ألف قدم

يجب حذفها فورا .. إزالة 36 تطبيقا من متجر Google Play لاختراقها خصوصية المستخدمين .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تنورة أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير.. صور

بملابس عصرية.. مفيدة شيحة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور