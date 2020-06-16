البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة.. اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإعادة إصلاح جهاز الشرطة ، في أعقاب حادث مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.





وكتب حساب البيت الأبيض على تويتر: "سيوقع الرئيس أمرا تنفيذيا ؛ من أجل مساعدة الشرطة على إنفاذ القانون بناء على الثقة وخدمة المجتمع بشكل فعال، كخط دفاع أول لنا في الوطن".





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي لإصلاح الشرطة، اليوم الثلاثاء، وسط احتجاجات في مختلف الولايات الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي ذي الأصول الافريقية على يد الشرطة.





وأوضح ترامب للصحفيين أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة ويعقد مؤتمرا صحفيا بشأن هذا الأمر يوم الثلاثاء، دون كشف مزيد من التفاصيل.





ويعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على مقترحين منفصلين بشأن إصلاح الشرطة، عقب مقتل مواطنين من اصول افريقية على يد شرطة منيابوليس، والآخر على يد شرطة مدينة أتلانتا وهو رايشارد بروكس.