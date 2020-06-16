شوية جنان.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت هيدي كرم الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله.

وعلقت هيدي كرم على الصورة قائلة " شوية جنان كده".

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يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.