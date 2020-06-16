موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس: الفقير لا يحسد أغنياء.. أحمد حسن يلعب في فريقي أمير كرارة وأحمد السقا.. شاهد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

ردًّا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: الفقير لا يحسد غنيا ولم أحسد أحدا في حياتي

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وغرد نجيب ساويرس قائلا "‏الفقير لا يحس الغنى هو الذى يحسد الذين أغنى منه ! لم احسد احدا فى حياتى فقيرا كان او غنيا؛ لان كل شيء فضل من ربى، وهو موزع الأرزاق".





شريف منير يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ،محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28.





اللي عاوزني بعد كده هيدفع.. أحمد حسن يلعب في فريقي أمير كرارة وأحمد السقا

نشر أحمد حسن لاعب المنتخب السابق فيديو للفنان احمد السقا خلال استضافته في برنامج سهرانين للفنان أمير كرارة.





جنش يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك صديقه، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده ال 28، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.