أول توبيخ سياسي ضدها.. قرار أوروبي جديد ضد البرنامج النووي الإيراني

كشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، عن تحضير دول أوروبية لمشروع قانون يطلب من إيران، التعامل مع مفتشي البرنامج النووي بشكل شامل.
ووفقا لـ"العربية" سيعد مسودة هذا القرار، كل من "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" ضد البرنامج النووي الإيراني.
ويعتبر هذا القرار الأوروبي، هو أول توبيخ سياسي ضد إيران منذ عام 2012، كما سيعرب القرار عن قلقه لامتناع إيران عن تفتيش منشآتها النووية.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، تقديم مشروع قرار أممي جديد لتمديد حظر الأسلحة على إيران.
ويدعو هذا القرار، إلى تمديد حظر توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران، وتفتيش الشحنات المتجهة من وإلى إيران.
فيما تنص مسودة القرار الأمريكية، على مصادرة أي سفينة إيرانية ضالعة في أنشطة محظورة، وتمنح الحق للدول المعنية بمصادرة أي شحنة تعتقد أنها مشبوهة.