أول توبيخ سياسي ضدها.. قرار أوروبي جديد ضد البرنامج النووي الإيراني

، التعامل مع مفتشي البرنامج النووي بشكل شامل. كشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، عن تحضير دول أوروبية لمشروع قانون يطلب من إيران





، كل من "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" ضد البرنامج النووي الإيراني . ووفقا لـ"العربية" سيعد مسودة هذا القرار





، هو أول توبيخ سياسي ضد إيران منذ عام 2012، كما سيعرب القرار عن قلقه لامتناع إيران عن تفتيش منشآتها النووية . ويعتبر هذا القرار الأوروبي





وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، تقديم مشروع قرار أممي جديد لتمديد حظر الأسلحة على إيران.





ويدعو هذا القرار ، إلى تمديد حظر توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران، وتفتيش الشحنات المتجهة من وإلى إيران.



