مستجدات مفاوضات سد النهضة والشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على آخر مستجدات المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، فضلا عن عدد من موضوعات الشأن المحلي.





فقد أبرزت صحيفة (الأخبار) استمرار الاجتماعات بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا لاستكمال مناقشة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث حول الملء الأول

لخزان السد ومناقشة المسودة التوافقية الثانية التي قدمها الجانب السوداني.





ونقلت الصحيفة عن وزارة الري المصرية أنها تشارك في الاجتماعات سعيا للوصول إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث دون إضرار لدولتي المصب رغم أن الاجتماعات الأخيرة قد أظهرت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي وفي مقدمتها اعتراض أديس أبابا على البنود التي تضفي على الاتفاق النهائي الصيغة الإلزامية قانونا أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.





وأعرب المهندس محمد السباعي المتحدث باسم الوزارة عن التطلع لوصول الوفود الفنية للدول الثلاث إلى نتيجة مرضيه للجميع.. مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه الاجتماعات فور ختامها، وأشاد بالجهود التي يبذلها الجانب السوداني وحرصه على أن تخرج المفاوضات إلى حلول نهائية حول النقاط الخلافية العالقة محل النقاش.





من جانبها.. أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر التزمت نهج التفاوض في ملف سـد النهضة على مدى السنوات الماضية مع تحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.. لافتا إلى أنه وبكل أسف أدى تعنت إثيوبيا وتهربها الدائم من التفاوض الجاد إلى تعطل العملية التفاوضية على نحو ستضطر مصر معه إلى بحث خيارات سياسية أخرى تكون قادرة بل مسئولة عن تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية ولن تألو مصر جهدا في الحفاظ على مصالحها الحيوية.





وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير في ندوة "الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة" التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأضافت أن وزير الخارجية استعرض التحديات غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتطرق إلى الأزمات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية وتطورات القضية الفلسطينية واليمن.





وأشار شكري إلى أن اجتماع القاهرة أنتج مبادرة سياسية ليبية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.. موضحا أنها مبادرة تتسق مع المبادرات الأممية وتهدف لضمان التمثيل العادل لأقاليم ليبيا الثلاثة والنأي بها عن فوضى المليشيات.. وشدد على أن الحل السياسي في سوريا أمر ملح لا يحتمل المزيد من التلكؤ.





بدورها، ألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على بروتوكول التعاون الذي وقع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة "فيبكو" بتمويل من بنك الكويت الوطني مصر لتوريد منتجات مجمع الصناعات الغذائية لصالح الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة.





ونقلت الصحيفة عن وزير التموين علي المصيلحي قوله إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رغبة وقدرة مجمع الصناعات والمصانع التابعة له بالمساهمة مع الوزارة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية وبكميات مناسبة لصرفها للمواطنين من داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.





فيما أبرزت صحيفة (الأخبار) توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة العروض المالية والفنية المقدمة لصندوق مصر السيادي بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير ومناقشة المستثمرين المتقدمين بعروضهم أوغيرهم تمهيدا للوصول إلى أفضل عرض.. وأكد ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المبنى الذي يقع في قلب ميدان التحرير والذي صار أيقونة فريدة بعد تطويره.





وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مدبولي عبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، حيث عرضت وزيرة التخطيط تقريرا حول موقف مشروعات الصندوق وأشارت إلى الموقف الخاص بمشروع شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.





برلمانيا.. سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 10 أعضاء المجلس و4 مشروعات قوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب عبد المنعم العليمي وسلامة الرقيعي وشريف نادي بإصدار قانون مجلس الشيوخ.





ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي عبد العال قوله إنه تم إرسال مشروع القانون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيهم في مشروع القانون.





فيما ألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على المؤتمر الصحفي المقرر أن تعقده نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم للإعلان عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020 -2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.





وذكرت الصحيفة أن "القباج" وجهت مسؤولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة التي تقررت بدءا من أول يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارا من أول يوليو 2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.





كما ألقت (الجمهورية) الضوء على انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي من خلال نشره بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء وذلك إدراكا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابي مع الممولين باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية.





عربيا.. أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد مجلس النواب الليبي أن تدخل تركيا يسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية.. داعيا المجتمع الدولي لوقف التدخل التركي في البلاد، وذكر المجلس أن الوضع في البلاد ينذر بكارثة ستطال أوروبا.





كما نقلت الصحيفة إدانة الجيش الليبي اعتقال المليشيات وتعذيبها لعمال مصريين في ترهونة، حيث شدد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي.





وقال المسماري "رصدنا انتهاكات للمليشيات تخالف المواثيق الدولية في ترهونة والأصابعة وعدة مدن ليبية".. مقدما اعتذاره للشعب المصري بسبب الفيديو الذي انتشر على المواقع الاجتماعية ويظهر عمالا مصريين أتوا من أجل لقمة عيش لكن وجدوا أنفسهم بين أيدي إرهابيين قاموا بتعذيبهم.