حدث ليلًا.. شركات قطر الكبرى تتقشف بسبب كورونا.. الري السوداني: تقدم بـ مفاوضات سد النهضة حول الجوانب الفنية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن إجراءات تقشفية تقوم بها كبرى الشركات في قطر، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" من تقليل عمالة، وخفض رواتب وغيرها من الإجراءات.
كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن تفاصيل جلسة المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والتي عقدت اليوم الاثنين.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.
تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أمس الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن ،للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.
أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، بمجهودات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه، معلقة :"الميزة في الرئيس السيسي إنه مش بيقول أنا هعمل، لأ، بيقول أنا عملت"، مؤكدة أن لديه إحساسا وشعورا بالإنسانية الصادقة الراسخة.
أثار أحد المضطربين نفسيا في منطقة الزهراء بالكويت حالة من الرعب والفزع بين المواطنين بعد أن هلل بأصوات عالية في مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد الموجود بتلك المنطقة.
أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على ثقته الكاملة دومًا في قرارات الحكومة لدعم الرياضة بمختلف ألعابها وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراراه في الأسبوع الماضي بوضع موعد مبدئي لعودة النشاط الرياضي في النصف الثاني من شهر أغسطس وهو ما يتماشى مع تعليمات الحكومة .