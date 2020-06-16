حدث ليلًا.. شركات قطر الكبرى تتقشف بسبب كورونا.. الري السوداني: تقدم بـ مفاوضات سد النهضة حول الجوانب الفنية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن إجراءات تقشفية تقوم بها كبرى الشركات في قطر، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" من تقليل عمالة، وخفض رواتب وغيرها من الإجراءات.

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن إجراءات تقشفية تقوم بها كبرى الشركات في قطر، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" من تقليل عمالة، وخفض رواتب وغيرها من الإجراءات.

كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن تفاصيل جلسة المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والتي عقدت اليوم الاثنين.

كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن تفاصيل جلسة المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والتي عقدت اليوم الاثنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.





وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أمس الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن ،للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

بعد اطمئنان الرئيس السيسي على صحة مواطن.. فريدة الشوباشي: لأول مرة نرى رئيسا يهتم بالتفاصيل أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، بمجهودات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه، معلقة :"الميزة في الرئيس السيسي إنه مش بيقول أنا هعمل، لأ، بيقول أنا عملت"، مؤكدة أن لديه إحساسا وشعورا بالإنسانية الصادقة الراسخة.

الذعر يصيب المواطنين بعد سماع أصوات مرعبة في أحد مساجد الكويت.. فيديو أثار أحد المضطربين نفسيا في منطقة الزهراء بالكويت حالة من الرعب والفزع بين المواطنين بعد أن هلل بأصوات عالية في مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد الموجود بتلك المنطقة.



