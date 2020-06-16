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أخبار البلد

الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:57 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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أ ش أ
تعقد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020 /2021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

وتعرض وزارة الثقافة، على قناتها باليوتيوب ضمن المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، باليه أوزوريس وباليه رقصات بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل.

وينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة أون لاين باستخدام برنامج "زووم" أمسية في محبة الأديب الراحل أحمد قاصد، يدير اللقاء الأديبة نهى عاصم، ويشرف عليه الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وتجتمع اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني؛ مع الأندية لمناقشة ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي.
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