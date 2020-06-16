شاهد .. مركز طبي بالهرم يتجاهل الإجراءات الاحترازية لكورونا

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد فيديو، لأحد المراكز الطبية بحي الهرم ، والذي تلقى العديد من الشكاوى من أهل المنطقة، نظرا لعدم إتباع أية إجراءات وقائية أو احترازية بداخله.
وعلقت الإعلامية رشا مجدي خلال عرض الفيديو ، قائلة " هناك تجار يستغلون آلام المواطنين، ويستغلون أهالي المريض" .
واستنكرت "مجدي" استغلال بعض المراكز الطبية للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية .
ومن جانبها علقت الإعلامية داليا أيمن : " أنه على الرغم من عدم توافر علاج لفيروس كورونا، إلا أن هناك نهجا وقائيا وإجراءات احترازية واجب إتباعها داخل المراكز الطبية".