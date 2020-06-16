الانتهاء من رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بكوم حمادة.. شاهد

أكد العميد مهندس عبدالله المليجي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الشهيد محمد الديب بعزبة الجيارين التابعة لقرية نتما، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية الخاصة بهذا الشأن.









والتقى رئيس المركز أثناء تفقده الأعمال النهائية لرصف الطريق لاستلامه بوالد الشهيد محمد عزوز الديب وأكد له أن الدولة لا تنسي أبناءها الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية أمن واستقرار الوطن.









جاء ذلك في إطار حرص اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي تخليد ذكرى الشهداء الطاهرة، وتقديرًا لما قدموا من تضحيات نفيسة بالروح والدم من أجل الدفاع عن وطننا الغالي مصر وتنفيذا لما وعدت به القيادة السياسية أهالى العزبة برصف الطريق المؤدى اليها وإطلاق اسم الشهيد محمد عزوز الديب عليه.









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كان العميد مهندس عبدالله المليجى رئيس مركز ومدينة كوم حماده أدرج الطريق المؤدى الي عزبه الجيارين التابعة لقرية نتما بنطاق مجلس قرية النجلية بمركز كوم حمادة ضمن خطه المركز الاستثمارية للرصف ٢٠٢٠/٢٠١٩، تكريمًا لروح الشهيد محمد عزوز الديب ، وتقديرًا لبطولاته.









بدأت أعمال رصف طريق الشهيد من جسر النيل بعزبة عسكر وحتي عزبة الشهيد بطول ١٢٠٠ متر، ومتوسط عرض ٤ أمتار، تنفيذ مشروع الرصف الإنتاجي،حيث تم رصف الطريق والانتهاء من إجراءات تسليمه.









كان مشروع الرصف الانتاجى التابع لمحافظة البحيرة بدأ منذ عدة أيام فى أعمال رصف طريق الشهيد محمد عزوز الديب بمسقط رأسه بعزبة الجيارين التابع لقرية نتما بالوحدة المحلية لقرية النجيلة بدائرة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده وذلك وسط فرحة عارمة بين أسرة الشهيد وأهالي قريته.









وجاءت عمليات رصف الطريق بعد موافقة اللواء هشام آمنة البحيرة على الرصف و إطلاق اسم الشهيد محمد الديب على الطريق تمجيدا لبطولته ولتحقيق رغبة أسرته وأهالى قريته فى تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على طريق قريته مسقط رأسه.









وتم رصف الطريق من اول طريق منزل الشهيد وحتى مسافة رصف 1200متر حتى الطريق الرئيسى وذلك لتسيير الحركة المرورية بالطريق وللحد من حوادث الطرق وتم تعليق لافتة باسم الشهيد الرقيب محمد عزوز الديب على أول الطريق وآخره وبالمنتصف.









من جانبه أكد محمود العلقامى أحد أهالى قرية الجيارين بدائرة مركز كوم حماده قيامه بتشكيل لجنة من شباب القرية للعمل التطوعي فى أعمال نظافة الطريق مشيرًا إلى رصف طريق قرية الشهيد تتويج لتحقيق حلم أهل الشهيد واهالى القرية الذى تحقق مع بدء رصف الطريق.









يذكر أن الشهيد محمدعزوز الديب استشهد فى كمين الغاز فى جنوب غرب العريش يوم الخميس الموافق 2016/11/24 والذى راح ضحيته ٨ شهداء و12مصابا حيث قام عدد من المسلحين باقتحام كمين "الغاز" الأمني بسيارة مفخخة تم تفجيرها في الكمين ويقودها انتحاري أعقبها هجوم مسلح على الجنود عقب الانفجار.