عمر مرموش في مهمة صعبة مع فولفسبورج أمام مونشنجلادباخ بـ الدوري الألماني





ويسعى فريق فولفسبورج لانتزاع الثلاث نقاط في مباراة اليوم، للحفاظ على كامل حظوظه في إنهاء الموسم في المركز السادس.





ويبحث عمر مرموش عن الظهور الأساسي الأول مع فولفسبورج، حيث شارك كاحتياطي في مباراتين، منذ تصعيده إلى الفريق الأول، في شهر مايو الماضي.





في المقابل يدخل بوروسيا مونشنغلادباخ المباراة تحت شعار على بديل عن الفوز، لمواصلة صراعه على الدخول في المربع الذهبي، والمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.





ويحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني بـ 56 نقطة بفارق 10 نقاط عن فولفسبورج صاحب المركز السادس.





يذكر أن مباريات الدوري الألماني يقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يحل فريق فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش ضيفا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، الثلاثاء، في السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الألماني.