لمناقشة تداعيات كورونا.. الرئيس الصيني يترأس قمة صينية إفريقية استثنائية غدا

اعتبر الرئيس شي أن هذه المساهمات الصينية لأفريقيا في مكافحة الوباء هي تجليات صادقة لمجتمع المصير المشترك الصيني الأفريقي وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أكثر من مرة أن الصين ستواصل زيادة المساعدات لأفريقيا في معركتها ضد "كوفيد-19". و





ولم تكن الحكومة الصينية وحدها هي من قدم المساعدات للدول الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، لكن الشركات والمنظمات غير الحكومية الصينية مدت يد العون لأفريقيا أيضا، وهي مساهمات وصفها الرئيس شي بأنها تجليات صادقة لمجتمع المصير المشترك الصيني الأفريقي.





ومع ظهور فيروس كورونا الجديد في عشرات الدول الأفريقية، أعرب الرئيس شي عن قلقه الشديد بشأن الوضع الحالي للفيروس في أفريقيا، مشيرا الى أن الصين ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الفيروس بشكل فعال وتنظيم مؤتمرات عن بعد للخبراء الطبيين لتبادل الخبرات، وهو ما أشاد به الخبراء.





وتشمل المساعدات الصينية لأفريقيا إمدادات طبية مثل كواشف الاختبار والكمامات وغيرها. وتعتبر الصين هذه المساعدات ردا جميلا لأفريقيا حيث قال الرئيس شي إنه خلال أكثر الأوقات صعوبة في مكافحة الصين للمرض، أمدت الدول الأفريقية الصين بالدعم القيم الذي سيظل محفورا في قلوب الشعب الصيني.





وفي الوقت الذي تعهد فيه الرئيس شي باستمرار العمل مع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية وتحقيق النصر النهائي على فيروس كورونا الجديد، يتذكر كثيرون جهود الصين لمساعدة أفريقيا في مكافحة العديد من الأمراض خلال السنوات الماضية.