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مرأة

طريقة استعمال زيت جنين القمح للتخلص من تسلخات والتهابات الصيف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:52 ص
المناطق الحساسة
المناطق الحساسة
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أسماء عبد الحفيظ

تسعى اغلب السيدات إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية وبالأخص المناطق الحساسة لأنها اكثر عرضة للالتهابات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال زيت جنين القمح لتهدئة التهابات المناطق الحساسة والتسلخات، التى ترتفع نسبة الإصابة بها فى فصل الصيف. 

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن طريقة استعمال زيت جنين القمح للمناطق الحساسة.

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ووفقا لما نشره الموقع ، يجب ان تقومي بشطف المنطقة الحساسة بالماء وجففيها بمنشفة ناعمة، ودهن المنطقة الداكنة بالزيت عن طريق الفرك، وللحصول على نتيجة أفضل يُفضل تكرارها بمعدل مرتين فى الأسبوع.

نصائح للعناية بالمنطقة الحساسة

- إهتمي بإرتداء الملابس الداخلية المصنوعة من القطن.

- إهتمي بإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بإستمرار، بواسطة السويت و الشمع لتجنب ظهور الشعر سريعًا.

- قللي من إستعمال ماكينات الحلاقة فى إزالة شعر المناطق الحساسة، لأنها تتسبب فى إسمرار الجلد وظهور الشعر كثيفًا، وكذلك الحال بالنسبة لكريمات إزالة الشعر.

- إحرصى على تجفيف المنطقة الحساسة بإستمرار لتجنب نمو الفطريات والبكتيريا.

- قللي من إستعمال الغسول لتجنب قتل البكتيريا النافعة فى منطقة المهبل.

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