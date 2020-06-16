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تعرف على حملة "جت عليك" للتوعية بأهمية عدم إلقاء القمامة بالشوارع..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:18 ص
حملة جت عليك
حملة جت عليك
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هاجر إبراهيم
قال أحمد عبد السلام، المسئول الإعلامى لحملة جت عليك: إن الحملة تتكون من أعضاء من قسم دعايا وإعلان جامعة إعلام، وأنه تم التفكير فى أن يكون مشروع التخرج الخاص بهم عبارة عن فيلم وثائقى أو إعلان أو ماشابه، ولكن تم توظيف مشروعهم لخدمة مجتمعية فى الوقت الحالى.

وأضاف "عبد السلام" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف من حملة "جت عليك" هى من أجل رفع التوعية عند الشباب والناس فى ظل أزمة فيروس كورونا بعدم إلقاء القمامة بالشوارع.

وتابع أن مبادرة "جت عليك" للتوعية بأخطار القمامة وإلقائها فى الأماكن غير صحيحة لها، حيث أنها تسبب تلوث بيئي وأمراض كثيرة جدا.

وأكد أن هناك إحصائيات تشير أن هناك 40% من أحياء القاهرة أصيبت بأمراض نتيجة إلقاء القمامة فى أماكن غير صحيحة لها.

وأشار إلى أنه بالوقت الحالى هناك سلوك يحدث خلال أزمة كورونا وهى رمى المواطنين القفازات والقمامات فى الشارع كجزء من القمامة والمخلفات، مضيفا إلى أن تلك المخلفات الطبية تعد من أخطر المخلفات سواء بالأوقات العادية أو خلال الأزمة الحالية.

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