"تطور الخطوط والكتابات على النقود الإسلامية" محاضرة جديدة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة على الانترنت بعنوان "تطور الخطوط والكتابات على النقود الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر المملوكي" يوم الأحد المقبل من الساعة 1:00 إلى 2:00 ظهرًا، ويحاضر فيها الدكتور محمد السيد حمدي، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.





وتبرز أهمية المحاضرة نظرًا لأن النقود الإسلامية عامة والنقود الإسلامية التي سكت في مصر منذ الفتح الإسلامي، الحقل الأهم لدراسة تطور الخطوط العربية ودلالات الكتابات الواردة عليها، فلا ريب أن النقود الإسلامية التي سكت في مصر خلال تلك الفترة تعد سجلا لتطور الخطوط العربية وتنوع أنواعها وتشكيلاتها.





كما أن الثراء الخطي الذي تميزت به النقود الإسلامية في تلك الفترة من تاريخ مصر يجعل من دراسة جماليات الخط العربي حقلًا خصبًا للدراسات الفنية، فقد حملت النقود الإسلامية العديد من أشكال الخطوط العربية اليابسة منها واللينة فهي رحلة لتطور الخط الكوفي بأنواعه البسيط والمتقن الطرف والمورق والمتشابك، بالإضافة إلى خط النسخ وخط الثلث بنوعيه الأيوبي والمملوكي.





وقد استخدمت تلك الخطوط في تسجيل العشرات من الكتابات ذات الدلالات التاريخية والدينية والاقتصادية والسياسية، التي عكست الأوضاع في مصر أنذاك، وهو مجال لا غني عنه لدارسي تاريخ مصر وحضارتها في تلك الفترة.





وسجلت النقود العديد من أسماء دور السك المؤسسة المسئولة عن صناعة النقود في الدولة وهو ما يعكس الانتعاش الاقتصادي لمصر في تلك الفترة وأيضا انكماشه وتراجعه حسب زيادة ونقصان عدد تلك الدور.





كما كانت النقود سجل لحكام مصر وتوالي فترات حكمهم منذ فترة مبكرة من تاريخها الإسلامي على أقل تقدير أوائل القرن الثاني الهجري مما جعلها من أوائل الأقطار التي سجل عليها أسماء حكامها في الدولة الإسلامية، وكذلك عكست تلك الكتابات سطوة حكام مصر وتمدد نفوذ دولتهم ورفعهم راية الإسلامية وحمايتهم للعروبة وما اعتنقوه من مذاهب دينية.



