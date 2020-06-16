بسبب وقائع الفساد.. مكافحة المنشطات تفتح تحقيقا مع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

قررت الوكالة العالمية لمكافة المنشطات فتح تحقيق بشأن مخالفات مزعومة بعد اكتشاف عقود من الفساد داخل الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.





وقاد ريتشارد مكلارين استاذ القانون الكندي التحقيق وكشف عن وقائع فساد داخل الاتحاد الدولى لرفع الاثقال بداية من شراء أصوات والتستر على تعاطي منشطات ومخالفات مالية، وصلت قيمتها إلى 10.4 مليون دولار.





كما أظهرت التحقيقيات أكثر من 40 عينة إيجابية تستر عليها في سجلات الاتحاد الدولي وتعود إلى فائزين بميداليات ذهبية وفضية لم يتم التحقيق معهم.





وقال فيتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشاطات: نشعر بالصدمة بعد التحقيقات ونرفض جميع أشكال التدخل في إجراءات مكافحة المنشطات، مضيفا: رئيس الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يتولى المهمة قرابة نصف قرن وهو مستبد ويحاول السيطرة والتستر على كل الأحداث داخل الاتحاد.





جدير بالذكر أن تقرير كشف الوقائع والفساد وصل إلى 121، شارحا تفاصيل الفساد الهائل داخل الاتحاد في عهد رئيسه المجري إيان.