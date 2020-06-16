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أخبار العالم

إطلاق نار على سوق بعلبك بعد أيام من تنظيم إضراب عن العمل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:08 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
أطلق مجهولون النار فجر اليوم الثلاثاء باتجاه مقهى " أركادا" وسط السوق التجاري بمدينة بعلبك.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية أن المجهولين كانوا يستقلون دراجات بخارية، لكن الأضرار كانت مادية وليست بشرية.

في نفس السياق، احتج لبنانيون على الاعتداءات المتكررة في المحال التجارية، وأشعلوا إطارات السيارات، وطالبوا المسؤولين بكشف الجناة.

وكانت المحال التجارية في السوق التجاري في بعلبك نظموا إضرابا منذ أربعة أيام، احتجاجًا على ارتفاع صرف الدولار من دون ضوابط، والخسائر التي تتكبدها المؤسسات نتيجة التلاعب بسعر الصرف.

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