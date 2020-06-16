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حوادث

فودو.. حبس عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:13 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد العيسوى
أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس  عاطلين، وذلك لاتهامهما فى الاتجار  بالمواد المخدرة " مخدر الفودو "  4 ايام علي ذمة التحقيقات 

بداية الواقعة عندما تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال تواجدهما بالمنطقة، وبحوزتهما "كمية من الفودو المخدر وزنت 690 جراما " ومبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيعهم المخدرات.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة والتى أمرت بحبسهم 4 ايام .

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