لا تمنع العدوى أو تقتل الفيروس.. خبير أوبئة لـ صدى البلد: بوابات التعقيم تهدد مرضى الجهاز التنفسي

اعتبر د.إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر أن بوابات التعقيم ربما حظت بحجم أكبر من حجمها فى الأهمية فى مواجهة فيروس كورونا

وأكد عنان أن البوابات إذا مر بها شخص مصاب فلن تستطيع الدخول لجسمه لقتل الفيروس وقدرته على العدوى قبل جهاز التعقيم هى نفس قدرته على العدوي بعدها.









وأوضح لـ صدى البلد أنه يمكن أن تساهم فى تطهير الفيروسات إذا كان هناك فيروس على ملابسه الشخص أو متعلقاته بنسبة قليلة وإذا كان الشخص مصابا فلن تغير شيئا.





أما خطورة البوابات بحسب خبير الأوبئة فهي احتمالية كونها مصدرا للعدوي لأمراض مختلفة فمثلا أى شخص عنده مشاكل فى الجهاز التنفسي يقوم الجهاز برشهم بمواد كيمائية وهو ما قد يؤدي لاحتمالية حدوث تأثيرات سلبية ومضاعفات عليهم.

وشدد على أن بوابات التعقيم تعتبر حلا غير مدروس عواقبه أو سلامته ولا يمكن أن تحمي من العدوى أو يمنعها.





وكان الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، قد أعلن أمس عن معارضة المنظمة لبوابات التعقيم الإلكترونية معتبرا أنها بلا فائدة.