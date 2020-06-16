بعد التعدي على صيدلية الإسعاف.. صيادلة الإسكندرية ترفض قصر بيع الازيثرومايسين على الشركة المصرية

رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية القرار الصادر بقصر بيع "الازيثرومايسين " للجمهور على الشركة المصرية لتجارة الأدوية.





وذلك مع وضع نظام معقد لصرفها بالصيدليات عن طريق شركات التوزيع مما يؤدي لتكدس الجمهور وتعرضهم للعدوي وصعوبة حصول المريض على علاجه.









وحذرت النقابة الشركة المصرية للأدوية، من الاستمرار في هذه الممارسات في هذه الفترة العصيبة والا ستضطر النقابة إلى:





١- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ و قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥.





٢- دعوة الصيادلة لوقف التعامل تماما مع الشركة تطبيقا للقانون و إعلاء للصالح العام وصحة المواطن المصري.





وفي النهاية نناشد رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري من أجل توفير جميع الادوية و المستلزمات اللازمة لحماية المواطن المصري لمواجهة هذا الوباء من خلال الطرق القانونية و شركات التوزيع وذلك في الصيدليات العامة خط الدفاع الأول للمريض المصري الذين تحملوا و لا زالوا الصعاب و التضحيات من أجل خدمته و توفير العلاج بشكل قانوني.







