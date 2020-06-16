بني سويف عن عودة الدوري: لا يصح إلا الصحيح

علق المهندس محمد الواضح المشرف علي الفريق بنادي بني سويف علي قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.
وأشار "الواضح " إلى أنه لا يصح الا الصحيح،وأن الدولة بجميع القيادات حريصة كل الحرص بعودة وإستئناف النشاط الرياضي ،وإستكمال كافة المسابقات .
وأكد "الواضح " علي أننا جميعا علي ثقة بقرارات الدولة ،وبناء علي هذه القرارات فأن نادي بني سويف يؤكد علي ميعاد عودة التدريبات الجماعية والتى مقرر لها السبت القادم ،للفريق الأول بكرة القدم .
وأشار "الواضح "بأن نادي بني سويف يتمنى من اللجنة الخماسية بسرعة حسم الموسم الحالي ،من ترتيب جدول المباريات المتبقية ،وتوضيح الشكل الذي سينتهي به هذا الموسم وبداية الموسم الجديد .
وأختتم حديثه بالمطالبة بسرعة انعقاد اجتماع أتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية ،واتخاذ القرار النهائي ومراعاة حرص الدولة علي عودة واستكمال النشاط الرياضي بمصر .
يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أكد بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية ، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي .