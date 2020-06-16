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رياضة

بني سويف عن عودة الدوري: لا يصح إلا الصحيح

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
علق المهندس محمد الواضح المشرف علي الفريق بنادي بني سويف علي قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وأشار "الواضح " إلى أنه لا يصح الا الصحيح،وأن الدولة بجميع القيادات حريصة كل الحرص بعودة وإستئناف النشاط الرياضي ،وإستكمال كافة المسابقات .

وأكد "الواضح " علي أننا جميعا علي ثقة بقرارات الدولة ،وبناء علي هذه القرارات فأن نادي بني سويف يؤكد علي ميعاد عودة التدريبات الجماعية والتى مقرر لها السبت القادم ،للفريق الأول بكرة القدم .

وأشار "الواضح "بأن نادي بني سويف يتمنى من اللجنة الخماسية بسرعة حسم الموسم الحالي ،من ترتيب جدول المباريات المتبقية ،وتوضيح الشكل الذي سينتهي به هذا الموسم وبداية الموسم الجديد .

وأختتم حديثه بالمطالبة بسرعة انعقاد اجتماع أتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية ،واتخاذ القرار النهائي ومراعاة حرص الدولة علي عودة واستكمال النشاط الرياضي بمصر .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أكد بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، بأن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية ، وأن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي .
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