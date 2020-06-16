نتائجه مضمونة .. ريجيم سريع لنسف دهون البطن والأرداف

حان الوقت للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتيها طوال الفترة الماضية من خلال اتباع رجيم سريع لنسف البطن والأرداف، فهو يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة.
إليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
الإفطار :
فول بالليمون بملعقة زيت واحدة + ربع رغيف خبز بلدى + كوب شاى باللبن بدون سكر
بين الإفطار والغداء
طبق من الشوفان المحلى بالعسل
الغداء اختارى من الآتي:
طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز + شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء :
أختارى من المشروبات الحارقة للدهون قرفة بذور كتان أو جنزبيل
العشاء:
زبادى لايت +ثمرة فاكهة