بيطري المنيا يحصن 64300 طائر ضد إنفلونزا الطيور

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تحصين 64300 من الطيور، ضد مرض إنفلونزا الطيور.





وذلك في إطار تنفيذ خطة المديرية نحو تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، وذلك على مستوى المراكز والقرى والنجوع التابعة لها.





قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم المرور على مزارع التسمين لسحب عينات فحص ما قبل البيع، والمرور على مجازر الدواجن للمتابعة وفقًا لخطة وزارة الزراعة لتحديث بيانات الثروة الداجنة إلكترونيا.





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وأضاف أنه يتم حاليا رفع إحداثيات وبيانات مزارع الدواجن والمعارض البيطرية ومجازر الدواجن والمفرخات ومصانع الأعلاف على منصة وزارة الزراعة الإلكترونية بالاشتراك مع مديرية الزراعة.



