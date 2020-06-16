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محافظات

مبادرة لتقديم منظومة متكاملة لدعم الصيادين بالمطرية والمنزلة والجمالية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:20 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ مبادرة تستهدف تقديم منظومة رعاية متكاملة للصيادين بالمطرية والمنزلة والجمالية بمحافظة الدقهلية، باعتبارهم إحدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة لتداعيات فيروس كورونا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه ببناء الإنسان وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية بمحافظات مصر.

جاءت مبادرة محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية الذى أشار فيه إلى أن فئة الصيادين تعد من فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وتستحق الرعاية والمساندة خاصة فى هذا الوقت.

وكلف محافظ الدقهلية وكيلى وزارة التضامن الاجتماعى والقوى العاملة بالتنسيق الكامل مع نقابة الصيادين بمراكز المطرية والمنزلة والجمالية لإعداد حصر شامل بفئة الصيادين نطاق تلك المراكز، والتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع برنامج رعاية وحماية متكاملة وخطة شاملة لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ترتبط بحرفة الصيد مثل ثلاجات لحفظ الأسماك والصناعات لوسائل ومستلزمات الصيد مثل الشباك والأنوال ومدى امكانية مشاركة أكثر من أسرة من هذه الأسر فى مشروع واحد.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه يوجد توجه لدى الوزارة لدعم الصيادين من الوزارة بنسبة 30% من قيمة المشروع، وأيضا توجه بتقديم دعم نقدى موسمى للصيادين وأيضا مبادرة بمنح قروض للتنمية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك لتنفيذ المشروعات الصغيرة القائمة على حرفة الصيد.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تفعيل مشاركات مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى هذا المجال تفعيلا للمبادرة المشار إليها، مضيفا أن ذلك كله يستهدف تمكين هذه الفئة اقتصاديا واجتماعيا وضمانا لحياة كريمة لهم.
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