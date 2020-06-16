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لمواجهة كورونا.. السكة الحديد: توفير كمامات في شبابيك التذاكر بأسعار رمزية.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:22 م
رئيس هيئة السكة الحديد
رئيس هيئة السكة الحديد
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ريهام فيكتور
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إننا استلمنا 50 جرارا جديدا لتطوير أسطول الهيئة، بالإضافة إلى 20 آخرين فى طريقهم لمصر، منوها إلى أنه بداية من أول يوليو سيصبح لدينا 70 جرارا جديدا.

وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن الجرارات تعتبر عصب السكك الحديد.

وتابع رئيس هيئة السكة الحديد: "أننا كنا نمتلك حوالى 800 جرار منهم 400 جرار خارج الخدمة، مما يجعلنا نواجه عدة مشاكل مع قطارات الركاب أو قطارات البضائع"، مشيرا إلى أنه تم وقف قطارات البضائع لفترة لوجود عجز فى الجرارات.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تحرص على الاهتمام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا نظرا لاستقبال كل الركاب من جميع المحافظات المختلفة.

وقال إننا نقوم بإجراء عمليات التعقيم والتطهير اللازمة على الأرصفة ومقاعد الانتظار حفاظا على صحة المواطنين والعاملين فى قطاع السكك الحديدية، إلى جانب توفير كمامات بأسعار رمزية على شبابيك التذاكر.
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